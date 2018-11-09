ترامب يوقع وثيقة بخصوص طلبات اللجوء في الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توقيعه وثيقة يمنع من خلالها المهاجرين غير الشرعيين من طلب اللجوء في الولايات المتحدة الأمريكية.

© REUTERS / Leah Millis ترامب يأمر الجيش الأمريكي بالتحرك نحو الحدود

واشنطن — سبوتنيك . وبذلك يكون الرئيس ترامب بتوقيعه تلك الوثيقة، قد منع المهاجرين غير الشرعيين من طلب اللجوء في البلاد. وكانت مسألة المهاجرين واللجوء في الولايات المتحدة إحدى أهم نقاط برنامج ترامب الانتخابي إلى مقعد الرئاسة الأمريكية.

وقال للصحفيين أنه وقع "للتو" على الوثيقة.

وفي مؤتمره الصحفي الموسع الذي عقده أول أمس، وصف ترامب قوافل الهجرة إلى بلاده بأنها "بمثابة غزو" مشيرا إلى أنه يريد من المهاجرين فقط أن يأتوا بطريقة شرعية.

مؤكدا أن بلاده ستواصل بناء الجدار على الحدود الجنوبية لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين… وقال "سنواصل عملية بناء الجدار ونسعى إلى توفير التمويل اللازم، وأتمنى أن يتعاون الديمقراطيون في هذا الملف". وخلال وصفه قوافل الهجرة بأنها "بمثابة غزو"، أوضح الرئيس الأمريكي "أريد فقط أن يأتوا بطريقة شرعية".

وفي وقت سابق قال رئيس البيت الأبيض إن بلاده سترسل ما بين 10 إلى 15 ألف جندي إلى الحدود مع المكسيك، في محاولة لمنع تدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة.