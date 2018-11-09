ترامب يوقع وثيقة بخصوص طلبات اللجوء في الولايات المتحدة

وقال للصحفيين أنه وقع "للتو" على الوثيقة.
وفي مؤتمره الصحفي الموسع الذي عقده أول أمس، وصف ترامب قوافل الهجرة إلى بلاده بأنها "بمثابة غزو" مشيرا إلى أنه يريد من المهاجرين فقط أن يأتوا بطريقة شرعية.
مؤكدا أن بلاده ستواصل بناء الجدار على الحدود الجنوبية لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين… وقال "سنواصل عملية بناء الجدار ونسعى إلى توفير التمويل اللازم، وأتمنى أن يتعاون الديمقراطيون في هذا الملف". وخلال وصفه قوافل الهجرة بأنها "بمثابة غزو"، أوضح الرئيس الأمريكي "أريد فقط أن يأتوا بطريقة شرعية".
وفي وقت سابق قال رئيس البيت الأبيض إن بلاده سترسل ما بين 10 إلى 15 ألف جندي إلى الحدود مع المكسيك، في محاولة لمنع تدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة.
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