ظريف: أمريكا أنفقت 5.6 تريليون دولار بحروبها في الشرق الأوسط

قال محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيرانية، إن الولايات المتحدة الأمريكية أنفقت 5.6 تريليون دولار بحروبها في منطقة الشرق الأوسط.

نشر محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيرانية، تغريدة له عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، قال فيها: إن الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعى أنها "تكافح أو تحارب الإرهاب"، قتلت أكثر من 500 ألف شخص، في وقت سقط أكثر من 110 ألف قتيل منذ عام 2016 فقط".

وذكر جواد ظريف في تغريدته أن إدعاء الولايات المتحدة الأمريكية للحرب على الإرهاب، تسبب في كارثة في العراق وسوريا واليمن وليبيا، وأفرزت الولايات المتحدة تنظيم "داعش"، وجماعات أخرى تابعة لتنظيم "القاعدة".

US' so-called 'War on Terror' has cost 500K+ lives. 110K+ dead just since 2016. Debacle has caused destruction in Iraq, Syria, Libya & Yemen. It has spawned ISIS & multiple Al Qaeda affiliates. Cost to US taxpayers: 7K dead Americans + $5.6 trillion. Cost to MidEast: Unfathomable pic.twitter.com/Ef8dCc32qT — Javad Zarif (@JZarif) ٩ نوفمبر ٢٠١٨

وقال وزير الخارجية الإيراني: "وكلفت دافعي الضرائب الأمريكيين أكثر من 7 آلاف قتيل أمريكي، وأكثر من 5.6 تريليون دولار أمريكي، كبدت الشرق الأوسط تكلفة لا يمكن تقديرها".

وكان ظريف، قد نشر تغريده سابقة، جاء فيها أن واشنطن تواصل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مطالبا محاسبتها على انتهاكاتها.