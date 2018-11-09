أمريكا تبعد طائراتها الحربية ومعداتها عن محيط إيران والأخيرة تشرح الأسباب

تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على إبعاد معداتها وطائراتها العسكرية عن محيط إيران، بحسب ما أعلنه، يوم أمس، قائد عسكري إيراني رفيع المستوى.

قال قائد وحدة حماية الشخصيات والمؤسسات في الحرس الثوري الإيراني، العميد علي نصيري، "إن الاستكبار العالمي يعمل على إبعاد الأسلحة والمعدات والطائرات العسكرية عن مناطق محيطة بإيران".

وفسر العميد نصيري قيام أمريكا بإبعاد أسلحتها ومعداتها العسكرية عن محيط إيران "بسبب خشيتها من الصواريخ الباليستية القوية والذكية للجمهورية الإسلامية." على حد تعبيره وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء "فارس".

© AP Photo / U.S. Navy/Petty Officer 2nd Class Will Gaskill بالفيديو... زورق إيراني يتحرش بسفينة حربية أمريكية

واستند الجنرال الإيراني في تصريحاته على تقارير وسائل الإعلام الأجنبية التي تحدثت عن هذا الأمر.

وقال: بذلك لا سبيل أمام العدو سوى فرض الحظر الاقتصادي على إيران، مشيرا إلى أنه — العدو — يستخدم الحرب النفسية لتحقيق ذلك.

وأضاف "إن المقاومة والصمود أمام مخططات الأعداء بارزة في سيرة الشهداء والإمام الراحل وسماحة قائد الثورة الإسلامية ومن المؤكد أننا سننتصر بالصمود في مواجهة أطماع الأعداء في المجال الاقتصادي وهذه الحرب غير المتكافئة."

وخلص العميد نصيري إلى أن الثورة الإسلامية في إيران قد تحولت إلى نموذج كامل للمقاومة للدول الأخرى مؤكدا أنه "ليس باستطاعة العدو مواجهة ثقافة المقاومة والتضحية والشجاعة للثورة الإسلامية لأن هذا النموذج قد تجاوز حدود البلاد."