تريزا ماي: لن يكون هناك "استفتاء ثان" بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

أعلن مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، إنه لن يتم إجراء أي استفتاء ثان على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

© REUTERS / Peter Nicholls ماي تحث الاتحاد الأوروبي على إبرام "اتفاق صعب" بشأن بريكست

وقال مكتب رئيسة الوزراء، اليوم الجمعة 9 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري: "لن يكون هناك "استفتاء ثان" بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تحت أي ظرف من الظروف، بحسب وكالة "رويترز".

وجاء بيان مكتب رئيسة الوزراء البريطانية عقب استقالة جون جونسون، وزير المواصلات البريطاني، ومطالبته بإجاء استفتاء ثان بشأن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

وأجرت بريطانيا استفتاء للخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016 وجاءت نتائجه بتأييد الخروج من الاتحاد الأوروبي فيما عرف اختصارا بـ"بريكست".

وكان الاستفاء واحدة من أكبر الإجراءات الديمقراطية في تاريخ بريطانيا، بحسب "رويترز".

ويذكر أن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، في حاجة إلى الاتفاق بشكل نهائي على شروط "الطلاق" في موعد لا يتجاوزنوفمبر الجاري، من أجل تمرير الاتفاق بشأن انسحاب البلاد من الاتحاد واستخلاصه جميع التصديقات اللازمة.

ومن المقرر أن يدخل "بريكست" حيز التنفيذ بحلول الوقت المقرر في 29 مارس / آذار2019. ويهدد عدم التوصل إلى الاتفاق بالانفصال "الصارم" دون اتفاق لبريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.