قلق أمريكي من تنامي العلاقات الإسرائيلية الصينية

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الجمعة، أن هناك قلقا يسود الأوساط الأمريكية بسبب تنامي العلاقات الاقتصادية بين الصين وإسرائيل.

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE ترامب يوقع وثيقة بخصوص طلبات اللجوء في الولايات المتحدة

وأفادت الصحيفة العبرية أن هناك توقعات إسرائيلية بأن تؤدي العلاقات الاقتصادية القوية بين الطرفين، الإسرائيلي والصيني، إلى أزمة في العلاقات مع الإدارة الأمريكية، وأن هذه المسألة باتت مسألة وقت، خاصة في ظل الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين ، بما يجعل التطورات في شرقي آسيا، على رأس سلم أولويات واشنطن.

وكتبت الصحيفة العبرية أنه يتضح، اليوم، بناء على محادثات مع وزراء ومسؤولين إسرائيليين كبار زاروا واشنطن، في الشهور الأخيرة، أنهم فوجئوا من شدة غضب نظرائهم الأمريكيين في إدارة ترامب، حول هذا التقارب التجاري.

ونقلت الصحيفة العبرية عن أحد المسؤولين الإسرائيليين قوله إن الأمريكيين طلبوا ضمانات إسرائيلية بعدم استغلال الصين المشاريع في إسرائيل، من أجل تحسين مكانتها الاستراتيجية وقدراتها الاستخبارية.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن الإدارة الأمريكية تخشى من صداقة دولة تبني لها الصين موانئها.