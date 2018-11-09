ترامب يوقع أمرا يعلق منح اللجوء للمهاجرين القادمين عبر حدود المكسيك

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا اليوم الجمعة يعلق لمدة 90 يوما منح اللجوء السياسي للمهاجرين الذين يعبرون الحدود من المكسيك إلى الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية.

ويعني الأمر الذي يسري اعتبارا من غد السبت أنه يتعين على المهاجرين التوجه إلى نقاط الدخول الرسمية الأمريكية حتى يكونوا مؤهلين للجوء.

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE ترامب يوقع وثيقة بخصوص طلبات اللجوء في الولايات المتحدة

يقول مدافعون عن المهاجرين إن الإدارة الأمريكية تتعمد إبطاء فحص حالات المهاجرين في نقاط الدخول الرسمية مما يضطرهم للانتظار أياما أو أسابيعا قبل فحص حالاتهم، بحسب مانقلته "رويترز".

وقال ترامب للصحفيين قبل سفره إلى باريس "وقعت للتو الإعلان الخاص باللجوء… (هذا) أمر مهم للغاية". وأضاف "بإمكان الأشخاص أن يدخلوا لكن يتعين عليهم أن يدخلوا من نقاط الدخول".

وسيسري أمر ترامب لمدة 90 يوما أو إلى حين توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع حكومة المكسيك يسمح لواشنطن بإعادة طالبي اللجوء الذين يدخلون عبر الحدود مع المكسيك أيهما أقرب.