وزير بريطاني يستقيل بسبب استيائه من "بريكسيت"

استقال وزير المواصلات في الحكومة البريطانية، جو جونسون، من حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الجمعة، وطالب بالقيام باستفتاء شعبي على مسار مفاوضات "بريكست".

لندن — سبوتنيك. وقال جونسون عقب تقديم استقالته من المنصب:

تقف بريطانيا على شفا أكبر أزمة منذ الحرب العالمية الثانية. الخروج من الاتحاد الأوروبي أصبح بعيدا جدا عما تم التعهد به، فإن الخيار الديمقراطي هو منح الناس القول الفصل.

ووجه جو جونسون انتقادا حادا لمفاوضات ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي ووصفها بأنها "مليئة بالأوهام".

وقال إن الحكومة زجت بنفسها في خيار بين التبعية أو الفوضى وهو ما اعتبره أسوأ إخفاق في إدارة الدولة منذ أزمة السويس في عام 1956.

يذكر أن جو جونسون هو الشقيق الأصغر لبوريس جونسون، وصحفي سابق في صحيفة "فاينانشال تايمز"، والوزير رقم 14 الذي يستقيل من الحكومة منذ أن دعت ماي إلى انتخابات مبكرة في شهر حزيران/ يونيو من العام الماضي.