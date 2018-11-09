مورغولوف يتلقى اتصالا من المبعوث الأمريكي الخاص إلى كوريا الشمالية

بحث نائب وزير الخارجية الروسية إيغور مورغولوف، هاتفيا، مع مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى كوريا الشمالية ستيفن بيغون، الوضع في شبه الجزيرة الكورية.

© AP Photo / Cliff Owen بومبيو يؤجل اللقاء مع ممثلي كوريا الشمالية لأجل غير مسمى

موسكو — سبوتنيك . قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، في بيان لها: "بمبادرة من الجانب الأمريكي، جرت محادثة هاتفية بين نائب وزير الخارجية الروسية إيغور مورغولوف، ومبعوث الولايات المتحدة الخاص حول كوريا الشمالية ، ستيفن بيغون".

وأضاف البيان: "تبادل الطرفان وجهات النظر حول الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن في وقت سابق، استعداد بلاده لمواصلة مساعدتها لتعزيز التعاون بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، وعلى وجه الخصوص، من خلال تنفيذ المشاريع الثلاثية في مجال البنية التحتية والطاقة.