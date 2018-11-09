وزير خارجية ألمانيا: نثق بإمكانية التوصل لاتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أمام مجلس النواب اليوم الجمعة، إن الحكومة الألمانية تثق في أن لندن والاتحاد الأوروبي سيتوصلان لاتفاق بشأن خروج بريطانيا من التكتل.

وأضاف ماس معلقا على محادثات الخروج "أنا واثق أن الخروج سيتم بالاتفاق… نحن في الأمتار الأخيرة"، بحسب ما نقلته "رويترز".

© AP Photo / Matt Dunham وزير بريطاني يستقيل بسبب استيائه من "بريكسيت"

وتابع قائلا "في المستقبل سنحتاج إلى شراكة في السياسات الخارجية والأمنية مع المملكة المتحدة بأقصى درجات القرب والشمول الممكن خارج الاتحاد الأوروبي.

ولذلك نعمل بالفعل على هذا بالتوازي مع ممثلين للحكومة البريطانية".

هذا وكان مكتب رئيسىة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، قد أعلن في وقت سابق اليوم إنه لن يتم إجراء أي استفتاء ثان على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وجاء البيان عقب استقالة جون جونسون، وزير المواصلات البريطاني، ومطالبته بإجراء استفتاء ثان بشأن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.