بعد أن قالت إنها لن تسامحه أبدا... ترامب يرد بقسوة على ميشيل أوباما (فيديو)

رد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على ما جاء بمذكرات السيدة الأمريكية الأولى السابقة ميشيل أوباما، يوم الجمعة، إذ اعتبرت أنه "هدد" أسرتها، معلنة أنها "لن تسامحه أبدا"، وفقا لما نقلته عنها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وقال ترامب للصحفيين: "لقد دفعت الكثير من المال لكتابة كتاب وهم دائما يثيرون جدلا قليلا"، مؤكدا أنه أيضا "لن يسامح" زوجها أوباما.

© AP Photo / Saul Loeb ميشيل أوباما لن تسامح ترامب أبدا

وأضاف الرئيس الأمريكي، "لن أسامحه (أوباما) أبدا على ما فعله بجيشنا، بعدم تمويله ودعمه بشكل صحيح".

وتابع، "كل شئ قديم ومتهالك، وعندما جئت اضطررت لإصلاحه ودفع كثير من المال من أجل ذلك، لذلك لن أسامحه أبدا على ما فعله بالجيش الأمريكي".

وأشار إلى أنه سيتحدث عن أشياء أخرى في المستقبل.

وأوضح ترامب، أن (أوباما) كان يتحدث عن الأمن، لكن ما فعله بالجيش جعل أمريكا غير آمنة للجميع.

يذكر أن ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، قد ذكرت في مذكراتها الخاصة، بأنها لن تسامح الرئيس دونالد ترامب.

وقالت إنها لن تغفر لترامب أبدا، بعدما روج لشائعات بأن زوجها لم يولد في الولايات المتحدة، وفقا لمقتطفات من مذكراتها الجديدة "Becoming"، التي حصلت عليها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، نقلا عن شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وأشارت ميشيل أوباما إلى أن تشكيك ترامب في جنسية زوجها، كان يهدد سلامة أسرتها للخطر، قائلة: "ماذا لو أن شخصا غير مستقر عقليا حمل سلاحا وسافر إلى واشنطن، حيث نتواجد، ماذا لو ذهب هذا الشخص باحثا عن فتياتنا، كان دونالد ترامب، بتصريحاته الضخمة والمتهورة، يعرض سلامة عائلتي للخطر، ولهذا لن أسامحه أبدا".