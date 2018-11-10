الصين تحذر أمريكا... سندافع عن أمننا ووحدة أراضينا بأي ثمن

أعلن وزير الدفاع الصيني، وي فنغ خه، اليوم السبت، خلال لقائه مع وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، أن الصين لن تتوقف بأي ثمن وإنها ستدافع بحزم عن وحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية.

بكين — سبوتنيك. ونقل الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الصينية عن الوزير الصيني قوله، خلال الاجتماع بصيغة "2+2" مع الجانب الأميركي: "إن القوات المسلحة الصينية تعارض بحزم أي إجراءات تهدف إلى أنقسام البلاد، ولن تتوقف بأي ثمن عن حماية سيادة الدولة وأمنها وسلامة أراضيها".

وتم الاجتماع الثنائي بين البلدين بصيغة "2+2" في واشنطن يوم أمس، حيث تبادلت الأطراف وجهات النظر حول بحر الصين الجنوبي ومشكلة تايوان والوضع في شبه الجزيرة الكورية.

وعبرت الصين عن غضبها بعدما أبحرت مدمرة تابعة للبحرية الأميركية قرب جزر تزعم بكين السيادة عليها في بحر الصين الجنوبي المتنازع علية، وقالت إنها تعارض بحزم عملية "حرية الملاحة" الأميركية ووصفتها بأنها تهديد لسيادتها.

وقالت وزارة الدفاع الصينية إنها أرسلت سفينة لتحذير السفينة الأميركية لمغادرة المنطقة.

هذا وفي وقت سابق، نقلت قناة سي إن إن، عن ممثل الأسطول الأميركي في المحيط الهادئ تشارلز براون، قوله، أن مدمرة صينية اجتازت مسافة "غير آمنة" من سفينية تابعة للبحرية الأميركية، كانت تقوم بعملية لضمان حرية الملاحة بالقرب من الجزر المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.