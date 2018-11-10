اجتماع قريب بين لافروف ونظيره الفرنسي

يبحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره الفرنسي، جان إيف لودريان، على هامش اجتماع مجلس التنسيق لمنتدى "تريانون للحوار"، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في باريس، القضايا الدولية وخصوصاً الأزمة السورية والوضع في أوكرانيا واتفاق إيران النووي.

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وقال السفير الروسي في باريس أليكسي ميشكوف، اليوم السبت، لوكالة " سبوتنيك ": "يتم الاتفاق على التفاصيل بما يتعلق باللقاء القادم لوزير الخارجية الروسي في مدينة فرساي. أعتقد أنني لن أفصح عن أي أسرار إذا أعلنت أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيبحث مع نظيره، جان إيف لودريان القضايا الدولية الأهم، وهذا يشمل بالطبع حل الأزمة السورية والأوكرانية والوضع حول اتفاق إيران النووي ونأمل أن يتمكن الوزيران مناقشة القضايا الثنائية بدقة".

وأشار السفير إلى أن العلاقات الفرنسية الروسية تحسنت بعض الشيء في الآونة الأخيرة وأصبحت ديناميكية إيجابية، مؤكدا تكثيف الاتصالات بين باريس وموسكو بما يتعلق بالقضايا السياسية.

وأضاف السفير: "من المهم الاستفادة من الاجتماع القادم في فرساي لتعزيز هذه الاتجاهات المشجعة".