روحاني: العقوبات الأمريكية الأخيرة غير مؤثرة على الاقتصاد الإيراني

قلل الرئيس الإيراني، حسن روحاني، من قيمة العقوبات الأمريكية الأخيرة على بلاده، لافتا إلى أنها ليس لها تأثير على الاقتصاد الإيراني.

القاهرة — سبوتنيك وقال روحاني، اليوم السبت، إن أمريكا لا يمكنها وقف صادرات النفط الإيرانية كلية والعقوبات ليست سوى حرب نفسية.

© AP Photo / Richard Drew إيران تدعو المجتمع الدولي إلى إدانة العقوبات الأمريكية ضدها

وأضاف الرئيس "أقول للشعب الإيراني إن ظروفنا الحالية أفضل بكثير من الشهور الماضية وسنتمكن من تجاوز المشكلات التي تختلقها الولايات المتحدة".

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد أفضل بكثير من الشهور الماضية، مشددا على أن العقوبات الأمريكية لن يكون لها أثر على اقتصاد بلاده.

وقال روحاني، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي الإيراني، عقب اجتماع مع رئيس مجلس الشورى (البرلمان) اليوم السبت "أريد أن أقول للشعب الإيراني إن ظروفنا الاقتصادية أفضل بكثير من الشهور الماضية"، مؤكدا "العقوبات والمشكلات الأمريكية لن تكون لها أثر على الاقتصاد الإيراني".

وأضاف روحاني "الشعب الإيراني بتضامنه وتكاتفه سيواصل مسيرته، وسيجتاز كل مشكلاته، وسيتجاوز المشكلات التي اختلقتها أمريكا"، لافتا "العقوبات ليست سوى حرب نفسية، وأمريكا لا تستطيع وقف صادرات النفط الإيرانية بالكامل".

وأوضح الرئيس الإيراني أن اجتماعاته مع مسؤولي الحكومة والبرلمان لبحث الحالة الاقتصادية في البلاد سوف تتواصل، مؤكدا استمرار الحكومة في تقديم حزمة الدعم للمواطنين من ذوي الدخل المحدود.