أردوغان: نتقدم نحو هدم أوكار الإرهاب في شمال العراق على رؤوس من فيها

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه اتخذ خطوات مهمة نحو تحقيق الأمن والاستقرار في إدلب بشمال سوريا، مشددا على أن بلاده تتقدم نحو هدم ما وصفها "أوكار الإرهاب" في شمال العراق.

أنطاكيا — سبوتنيك. وقال أردوغان في احتفالية بمناسبة ذكرى وفاة أتاتورك في أنقرة، اليوم السبت "اتخذنا خطوات مهمة نحو تحقيق الأمن والاستقرار في إدلب، ونحن نتقدم نحو هدم أوكار الإرهاب في شمال العراق وهدم قنديل وسنجار فوق رؤوس الإرهابيين‎".

© AFP 2018 / ADEM ALTAN أردوغان: تركيا حققت في عهدنا أفضل النتائج بمكافحة الإرهاب

وأضاف أردوغان : "سنحرر قريبا المظلومين في شرق الفرات"، متابعا "الذين يستهدفون زعماء الإرهاب في قنديل من جهة، ويسيرون الدوريات مع عناصر التنظيم نفسه في سوريا، والذين وجهوا أفواه أسلحتهم نحو بلدنا يعتقدون أنهم سيخدعوننا".‎

وأوضح أردوغان "نعلم كيف يتعامل الذين رصدوا مكافأة مالية لاعتقال زعماء الإرهاب في شمال العراق، مع الإرهابيين أنفسهم من خلف الستار‎".

وتأتي تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجديدة، تأكيدا لما جاء في كلمته له أمام الكتلة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" (الحزب الحاكم) في البرلمان بالعاصمة أنقرة، الثلاثاء الماضي، وهو أن تركيا في عهد حزب "العدالة والتنمية" حققت أفضل النتائج في مكافحة التنظيمات الإرهابية.

وقال أردوغان: "تركيا في عهدنا حققت أفضل النتائج في تاريخ مكافحة التنظيمات الإرهابية، والعصابات وتجار المخدرات، وكافة أشكال الأعمال الساعية للإخلال بالنظام العام".

وأضاف بهذا الصدد أنه "على خلفية ارتباطاتهم بتنظيم داعش، اعتقلنا ألفي شخص، ورحلنا 7 آلاف خارج حدودنا، ومنعنا 79 ألف من دخول بلادنا".

ورأى أردوغان أن تسيير الولايات المتحدة الأمريكية لدوريات مشتركة مع قوات "وحدات حماية الشعب" الكردية على الحدود السورية مع بلاده "أمر غير مقبول".