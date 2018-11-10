أردوغان: نتقدم نحو هدم أوكار الإرهاب في شمال العراق على رؤوس من فيها

أنطاكيا — سبوتنيك. وقال أردوغان في احتفالية بمناسبة ذكرى وفاة أتاتورك في أنقرة، اليوم السبت "اتخذنا خطوات مهمة نحو تحقيق الأمن والاستقرار في إدلب، ونحن نتقدم نحو هدم أوكار الإرهاب في شمال العراق وهدم قنديل وسنجار فوق رؤوس الإرهابيين".
وأوضح أردوغان "نعلم كيف يتعامل الذين رصدوا مكافأة مالية لاعتقال زعماء الإرهاب في شمال العراق، مع الإرهابيين أنفسهم من خلف الستار".
وتأتي تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجديدة، تأكيدا لما جاء في كلمته له أمام الكتلة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" (الحزب الحاكم) في البرلمان بالعاصمة أنقرة، الثلاثاء الماضي، وهو أن تركيا في عهد حزب "العدالة والتنمية" حققت أفضل النتائج في مكافحة التنظيمات الإرهابية.
وقال أردوغان: "تركيا في عهدنا حققت أفضل النتائج في تاريخ مكافحة التنظيمات الإرهابية، والعصابات وتجار المخدرات، وكافة أشكال الأعمال الساعية للإخلال بالنظام العام".
وأضاف بهذا الصدد أنه "على خلفية ارتباطاتهم بتنظيم داعش، اعتقلنا ألفي شخص، ورحلنا 7 آلاف خارج حدودنا، ومنعنا 79 ألف من دخول بلادنا".
ورأى أردوغان أن تسيير الولايات المتحدة الأمريكية لدوريات مشتركة مع قوات "وحدات حماية الشعب" الكردية على الحدود السورية مع بلاده "أمر غير مقبول".
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