"504"... وحدة إسرائيلية سرية لاختراق الدول العربية

ذكرت القناة العاشرة العبرية، مساء أمس الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي دشن، من قبل، وحدة استخباراتية سرية لاختراق الدول العربية، تحت اسم "504"، لم تكن معروفة من قبل، وهي وحدة استخباراتية، عالية المستوى، لا تقل أهمية عن جهازي، الشاباك والموساد، وأنها من أنشط شعب الاستخبارات، لكنها ليست الرئيسية في سلاح الاستخبارات.

دول عربية مجاورة

© REUTERS / Nazanin Tabatabaee Yazdi/TIMA مجلة عبرية تنشر تفاصيل اختراق "الموساد" لإيران

وأفادت القناة العبرية بأن الوحدة العسكرية ذات قيمة حقيقية بالنسبة لإسرائيل، وأن عناصر الوحدة على اتصال مع أشخاص من دول عربية مجاورة، يعملون وفق تعليمات معينة لنقل المعلومات.وأضافت القناة على موقعها الإلكتروني أن الأضواء لم تسلط على هذه الوحدة العسكرية، ذات المهمة التجسسية، كما أنها لا تذكر إلا قليلا، مقارنة بوحدات الجيش الاستخباراتية الأخرى، وأنه قبل بضعة أشهر حصلت الوحدة على وساما بعد تحقيق انجاز ذات قيمة لأمن إسرائيل، حيث تمكن مهمة هذه الوحدة في تجنيد عناصر من داخل الدول والمناطق المعادية — على حد وصف التقرير- مع نجاح أفراد الوحدة السرية في البحث على نقاط الضعف البشري، بهدف إخضاع العميل للعمل لصالح إسرائيل.

ضباط المهام الخاصة

أوضحت القناة الإسرائيلية أن العاملين في هذه الوحدة السرية الاستخباراتية يطلق عليهم اسم "ضباط المهام الخاصة"، حيث يقومون بمهام سرية وخاصة في بعض الدول العربية، منها دول عربية مجاورة، مثل لبنان وسوريا، ومن قبلهما فلسطين، على أن يتمتع كل ضابط مهم بميزات خاصة، منها حسن الحوار والابتسامة الواضحة.