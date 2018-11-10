ترامب: يجب على بعض الدول الأوروبية أن تزيد من مساهماتها المالية في الناتو

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يجب على بعض الدول الأوروبية أن تزيد من مساهماتها المالية في الناتو.