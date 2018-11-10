الاتحاد الأوروبي: كثفنا جهودنا للحفاظ على الاتفاق النووي

أعلنت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، مايا كوسيانسيتش، أن الاتحاد كثف جهوده للحفاظ على الاتفاق النووي.

وبحسب وكالة "فارس" ، قالت كوسيانسيتش في تصريح للصحفيين في بروكسل، أنه تم تكثيف الجهود المبذولة خلال الأسابيع الماضية، من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي ، وكذلك للحفاظ على العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيران، خاصة الإجراءات المتعلقة بإيجاد قناة مالية خاصة معها.

© AP Photo / Yves Logghe بلومبرغ: الاتحاد الأوروبي إلى انهيار وأضافت أن أحد إجراءاتنا الرئيسية هو تفعيل قوانين حجب الحظر، التي قمنا بتحديثها خلال شهر أغسطس/آب الماضي.

وتابعت قائلة، أن هذا هو أحد الإجراءات المتخذة، والذي يهم الشركات كثيرا لأننا نرى أن التجارة مع إيران ستبقى مشروعة.