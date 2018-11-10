أردوغان: قدمنا تسجيلات مقتل خاشقجي للسعودية وأمريكا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده قدمت تسجيلات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، لكل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا.

وقال الرئيس التركي إن السعودية تعرف أن قاتل جمال خاشقجي هو من بين مجموعة تضم 15 شخصا وصلوا إلى تركيا قبل يوم واحد من مقتل الصحفي السعودي، وذلك بحسب ما نقلت عنه وكالة "رويترز".

© AFP 2018 / MOHAMMED AL-SHAIKH الخارجية الأمريكية تتوعد السعودية بعقوبات بسبب مقتل خاشقجي

تأتي تصريحات أردوغان قبل مغادرته إلى فرنسا لحضور الاحتفالات بالذكرى المئوية لإنهاء الحرب العالمية الأولى.

وذكر أردوغان أنه قد يلتقي بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في باريس خلال مراسم إحياء الذكرى المئة لنهاية الحرب العالمية الأولى، مضيفا "عندما نذهب إلى باريس سنحاول إيجاد فرصة وسنجري اجتماعا ثنائيا".

وأعلن النائب العام السعودي، الشهر الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.