أصغر عضوة في الكونغرس غير قادرة على تكاليف السكن في واشنطن

كشفت أصغر عضوة في تاريخ الكونغرس الأمريكي، ألكسندريا أوكاسيو كورتيز، أنها غير قادرة حاليا على تحمل تكاليف السكن في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وصرحت كورتيز لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الأربعاء الماضي، أنها لن تتمكن من شراء شقة سكنية في واشنطن العاصمة، حتى تبدأ في تلقي راتبها في شهر يناير/كانون الثاني المقبل، عندما تتسلم منصبها في الكونغرس.

© REUTERS / Andrew Kelly بالصور... أصغر مرشحة في تاريخ الكونغرس الأمريكي

وقالت: "لدي ثلاثة أشهر من دون راتب، قبل أن أصبح عضوة في الكونغرس، لذا كيف يمكنني الحصول على شقة، هذه الأمور الصغيرة مؤثرة جدا".

ولفتت أوكاسيو كورتيز للصحيفة، إلى أنها كانت تقوم بالتوفير والتخطيط لمثل هذا التحول في حياتها مع شريكها، منذ أن تركت وظيفتها في مطعم، من أجل أن تتفرغ لحملتها الانتخابية بشكل كامل.

وستكون ألكسندريا أوكاسيو كورتيز (29 عاما) أصغر امرأة تنتخب على الإطلاق في مجلس النواب الأمريكي، إذ ستقوم بتمثيل الدائرة الـ 14 في نيويورك ، والتي تتكون من أجزاء من كوينز وبرونكس.

وفازت في صيف هذا العام، في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، وتجاوزت جوزيف كراولي، وهو سياسي من ذوي الخبرة، حيث كان نائبا ديمقراطيا في مجلس النواب لمدة 19 عاما.

وأشار بيان الذمة المالية لكورتيز إلى أنها كسبت 26500 دولار، خلال العام الماضي.

ويتقاضى عضو الكونغرس راتبا سنويا، بقيمة 174 ألف دولار، لكن كثيرون يشيرون إلى أن أحد أسباب مواجهتهم صعوبات مالية هو حاجتهم للاحتفاظ بمسكن داخل دائرتهم الانتخابية، إلى جانب مسكن في واشنطن.