ظريف: بومبيو يهدد بتجويع الإيرانيين ولكننا سنتخطى العقوبات دون التفريط في السيادة

ونشر ظريف تغريدة على "تويتر" قال فيها إن "بومبيو يهدد بتجويع الإيرانيين علنا، وهو ما يعتبر جريمة ضد الإنسانية، في محاولة بائسة لفرض الأهواء الأمريكية ضد إيران".
#WeWontForget @SecPompeo openly threatening to starve Iranians—a crime against humanity—in a desperate attempt to impose US whims on Iran. Like his predecessors, he'll also learn that—in spite of US efforts—Iran will not just survive but advance w/out sacrificing its sovereignty. pic.twitter.com/GJiN7rI82Q— Javad Zarif (@JZarif) November 10, 2018
وتابع "سيعلم بومبيو كسابقيه أنه على الرغم من المساعي الأمريكية، لن تتجاوز إيران ذلك فحسب، بل وستتقدم للأمام دون تفريط في سيادتها".
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