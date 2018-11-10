صورة نادرة... هتلر يظهر حنانه مع طفلة يهودية (فيديو)

كشف قائم على مزاد في مدينة تشيسبايك في ولاية ماريلاند الأمريكية، عن قطعتين من الآثار النادرة من الحرب العالمية الثانية، ومن بينها صورة نادرة وغريبة للزعيم النازي، أدولف هتلر.

ويظهر هتلر في الصورة مع طفلة عمرها 7 سنوات، وهو يحتضنها أثناء زيارتها له في منزله الواقع في جبال الألب البافارية، لتناول الفراولة والقشدة معه، وفقا لصحيفة "ذا تايمز" البريطانية.

واستمرت صداقة أدولف هتلر مع الطفلة وتدعى بيرنيل "روزا" نيناو لمدة 5 سنوات، حتى بعد أن اكتشف أن جدتها لوالدتها من أصل يهودي.

وكان هتلر معتادا على دعوة الأطفال الصغار إلى ملاذه الجبلي في بيرشتسجادن، وكثيرا ما كانت تنشر صور زياراتهم كدعاية له.

والتقطت الصورة النادرة في عام 1933، والتي وقعها هتلر بنفسه، وستعرض للبيع في مزاد في ولاية ماريلاند، في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ومن المتوقع أن يصل شعرها إلى 12000 دولار أمريكي.