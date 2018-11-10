إندونيسيا توقف البحث عن ضحايا طائرة "ليون إير"

قالت السلطات الإندونيسية، اليوم السبت 10 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري، إنها أوقفت عمليات البحث عن ضحايا حادث تحطم طائرة تابعة لشركة "ليون إير"، الذي أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها.