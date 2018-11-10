إندونيسيا توقف البحث عن ضحايا طائرة "ليون إير"

وبحسب وكالة "رويترز". أوضحت الشركة الإندونيسية أن عدد الركاب كانوا 189 شخصا، لكنها ستواصل البحث عن الصندوق الأسود الثاني، الذي يسجل الصوت في قمرة القيادة.
وسقطت الطائرة الجديدة نسبيا، وهي من طراز بوينج 737 ماكس، في البحر يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول، بعد دقائق من إقلاعها من جاكرتا، في طريقها إلى جزيرة بانجكا، قرب سومطرة.
وقال سيوجي إن هناك حاليا 196 كيسا لحفظ الجثث، تضم رفاتا وأشلاء بشرية، تم انتشالها، وأسفرت فحوص الطب الشرعي، حتى الآن، عن تحديد هوية 77 من الضحايا.
وقامت السلطات بتحميل البيانات، التي كانت مسجلة على أحد الصندوقين الأسودين، بعد العثور عليه الأسبوع الماضي، وهو مسجل بيانات الرحلة، لكنها ما تزال تبحث عن الثاني الذي يسجل الصوت في قمرة القيادة.
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