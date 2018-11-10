رئيس حزب إسرائيلي يسخر من نتنياهو

قال رئيس حزب إسرائيلي إن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، مدير فاسد، وسياسي أكثر فسادا.

كتب آفي غباي، رئيس حزب العمل الإسرائيلي، في تغريده له على صفحته الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم السبت 10 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري: "النتائج التي توصلت إليها الشرطة الإسرائيلية تثبت أن نتنياهو مديرا فاشلا أو سياسيا فاسدا. ولا يوجد خيار ثالث"، مضيفا: "لقد تحدثنا بما فيه الكفاية. حان وقت العمل".

פעילי השטח שלנו צודקים ב-100%.

מסקנות המשטרה חושפות שנתניהו הוא מנהל כושל, או שהוא פוליטיקאי מושחת. אין אפשרות שלישית.

דיברנו מספיק. הגיע הזמן למעשים. pic.twitter.com/PV2nzvXq21 — Avi Gabbay אבי גבאי (@GabbayAvi) ١٠ نوفمبر ٢٠١٨

وأرفق غباي في تعليقه على فساد رئيس وزرائه، صورة كبيرة لنموذج غواصة، وضع في قلب كبرى ميادين تل أبيب، وكتب على هذا النموذج: "مع بيبي اختصار نتنياهو، دولة غواصة، في إشارة إلى قضية الغواصات التي تؤكد مدى تورط رئيس الوزراء الإسرائيلي في قضايا الفساد، خاصة قضية الغواصات، المعروفة إعلاميا باسم "القضية 3000".

يشار إلى أنه وضع نموذج صغير لغواصة بطول 9 أمتار، في ساحة "هبيما"، بتل أبيب، احتجاجا على فساد، وكتب على النموذج شعارات تستهزئ بنتنياهو، واتهموه بالزعيم الفاسد، ووضعوا الأعلام الإسرائيلية حولهان من كل جانب.