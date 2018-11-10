يخالف إرادة ترامب... تصريح فرنسي بشأن إيران

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم السبت 10 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، على استمرار إيران في التمتع بالمزايا الاقتصادية للاتفاق النووي، بعد إعلان الولايات المتحدة انسحابها من الاتفاق.

طهران — سبوتنيك. وقال لودريان: "فرنسا عازمة على أن تتمتع إيران بالمزايا الاقتصادية للاتفاق النووي، وإيجاد آليات خاصة لضمان ذلك"، بحسب ما نقلت وكالة "فارس الإيرانية".

© AFP 2018 / Pierre Boussel فرنسا: سندعم الاتفاق النووي طالما إيران تحترم تعهداتها

وبحسب فارس، بحث الوزيران أحدث التطورات في العلاقات الثنائية وسائر القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ودخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية ضد طهران حيز التنفيذ، يوم الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حيث تطال قطاعين حيويين بالنسبة لطهران هما النفط والمصارف، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات.

وكانت الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 أغسطس/آب 2018، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي.