يخالف إرادة ترامب... تصريح فرنسي بشأن إيران

طهران — سبوتنيك. وقال لودريان: "فرنسا عازمة على أن تتمتع إيران بالمزايا الاقتصادية للاتفاق النووي، وإيجاد آليات خاصة لضمان ذلك"، بحسب ما نقلت وكالة "فارس الإيرانية".
ودخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية ضد طهران حيز التنفيذ، يوم الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حيث تطال قطاعين حيويين بالنسبة لطهران هما النفط والمصارف، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات.
وكانت الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 أغسطس/آب 2018، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي.
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