بالفيديو... مفاجأة تنتظر أردوغان في باريس

فوجئ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمجموعة كبيرة من المواطنين الأتراك ينتظرونه إثر وصوله إلى العاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت 10 نوفمبر/تشرين الأول.

وبحسب وكالة الأناضول التركية، وصل الرئيس أردوغان إلى باريس، اليوم السبت 10 نوفمبر / تشرين الثاني، للمشاركة في إحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى (1914-1918).

وانتظرت جموع من المواطنين الأتراك، أردوغان، أمام فندق بيننسولا، الذي ينزل فيه خلال فترة زيارته إلى فرنسا.

استقبال حافل للرئيس #أردوغان في #باريس

انتظرت جموع من الأتراك الرئيس أردوغان أمام الفندق الذي ينزل فيه في باريس معربة عن محبتها له عبر التلويح بأيديهم ورفع لافتات مرحبة بهhttps://t.co/inZnnxX2uH pic.twitter.com/FgyyocSIA6 — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) ١٠ نوفمبر ٢٠١٨

وأعربت الجموع عن ترحابها لأردوغان عبر التلويح بأيديهم ورفع لافتات داعمه له، وفق ما ذكرت الأناضول.

والتقط أردوغان صورا تذكارية مع المواطنين الأتراك، وتجاذب أطراف الأحاديث مع بعضهم لفترة قصيرة.

ويرافق الرئيس التركي في زيارته زوجته "أمينة"، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن.



ويحل أردوغان ضيفا في باريس استجابة لدعوة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، للمشاركة في إحياء الذكرى المئوية لاتفاقية وقف إطلاق النار التي أنهت الحرب العالمية الأولى.

ويشارك أردوغان في مأدبة عشاء يقيمها ماكرون على شرف رؤساء وحكومات الدول، ورؤساء المؤسسات الدولية الضيوف.

ومن المنتظر أن يعقد أردوغان خلال زياراته لقاءات ثنائية مع بعض قادة الدول المشاركين في الفعالية.