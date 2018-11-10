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    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل بدء اجتماع الكابنيت الإسرائيلي في القدس، 3 ديسمبر/ كانون الأول 2017

    رئيس الوزراء الإسرائيلي يتوجه إلى باريس

    © REUTERS / Sebastian Scheiner
    العالم
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    يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى العاصمة الفرنسية باريس، لحضور حفل الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى.

    القدس — سبوتنيك. وقالت القناة العاشرة الإسرائيلية مساء اليوم السبت، إن "نتنياهو يغادر بعد قليل متوجها إلى باريس مساء لحضور فعاليات "منتدى السلام" في باريس، حيث يستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عشرات القادة من جميع أنحاء العالم".

    وأضافت القناة بأن "رئيس الوزراء نتنياهو سيلتقي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأن مكتب نتنياهو يعمل على ترتيب لقاء مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ولم يتم تأكيده بعد".

    غواصة ياسن
    © Photo/ JSCo "PO "Sevmash"
    رئيس حزب إسرائيلي يسخر من نتنياهو
    وقبل أسبوع، أبلغت روسيا إسرائيل قرارها بإلغاء اجتماع كان مقررا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونتنياهو خلال زيارتهما لباريس.

    ونقلت هيئة البث الإسرائيلية بأنه "تم إلغاء اللقاء الذي تم تنسيقه سابقا بين الطرفين، والذي كان من المزمع عقده في 11 من الشهر الحالي في باريس، خلال إحياء ذكرى مرور مئة عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى".

    ونقلت هيئة البث عن مصدر في مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلي، بأنه "وبموجب طلب فرنسي، لن تجرى لقاءات جانبية خلال إحياء المناسبة التي يتوقع أن يصل إليها أكثر من 60 رئيسا للدولة أو رئيسا للوزراء حول العالم. كما ولم يتم الاتفاق على موعد جديد أيضا وفق القناة".

    وشهدت العلاقات الروسية الإسرائيلية توترا غير مسبوق في العلاقات بين البلدين، بعدما سقطت طائرة روسية من نوع "إيل 20" على متنها 14 عسكريا بعد قصف إسرائيلي عنيف على مدينة اللاذقية في الشمال السوري. واتهمت روسيا إسرائيل بالمسؤولية عن سقوط الطائرة بعدما تسترت مقاتلة إسرائيلية بالطائرة الروسية بعد أن أطلق صاروخ دفاعي جوي سوري فأصاب الطائرة الروسية بدلا من إصابة المقاتلة الإسرائيلية، فيما نفت إسرائيل صحة هذه التقارير وحملت دمشق وإيران المسؤولية.

    وردا على ذلك، أعلنت روسيا تزويد سوريا بمنظومة الدفاع الجوية "إس 300" المتقدمة، بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية حديثة قادرة على التمييز بين المقاتلات الصديقة والعدوة في الأجواء. وإرسال هذه المنظومة إلى سوريا أثار غضبا إسرائيليا وأمريكيا. ومنذ ذلك اليوم، لم تقصف إسرائيل أي أهداف في سوريا.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, الحرب العالمية الأولى, لقاءات سياسية, رئاسة الوزراء الإسرائيلية, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, باريس, فرنسا
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