بالصور... أول لقاء بين ترامب وأردوغان بعد الإفراج عن القس الأمريكي

تجاذب الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم السبت، أطراف الحديث على مائدة عشاء أقامها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على شرف الدول المشاركة في إحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى.

وبحسب وكالة الأناضول التركية، أظهرت صور تم إلتقاطها جلوس الرئيس أردوغان إلى جانب نظيره الأمريكي على طاولة العشاء التي نصبت بمتحف "أورساي" في باريس، وشوهد الزعيمان وهما يتجاذبان أطراف الأحاديث لفترة قصيرة.

ويحل أردوغان ضيفا في باريس استجابة لدعوة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، للمشاركة في إحياء الذكرى المئوية لاتفاقية وقف إطلاق النار التي أنهت الحرب العالمية الأولى.

ويعد هذا الحديث الأول بين ترامب وأردوغان بعد الإفراج عن القس الأمريكي برونسون، الذي أثار احتجازه في تركيا توترات ببين أنقرة وواشنطن، أدت لفرض الأخيرة عقوبات كبيرة على تركيا.

وأمر القضاء التركي، الجمعة 12 أكتوبر / تشرين الأول برفع كافة القيود القضائية المفروضة على القس الأمريكي أندرو برونسون، وإطلاق سراحه فورا، حيث أصدر قاضي تركي أوامره برفع كافة القيود القضائية المفروضة ضد القس، وبالتالي إطلاق سراحه فورا.

وحكم على القس برانسون، الذي وضع قيد الإقامة الجبرية في تموز/ يوليو الماضي في تركيا بعد 21 شهرا من الاحتجاز، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، لكن المحكمة وجدت أنه قد قضى مدة عقوبته بالفعل.

يشار إلى أنه تم إلقاء القبض على برانسون في مدينة إزمير التركية بتاريخ 9 كانون الأول/ ديسمبر 2016 بتهمة التجسس ومساعدة الإرهاب. ووجهت المحاكم التركية التهم إلى برونسون تتضمن روابط مزعومة مع نشطاء أكراد وأنصار المعارض التركي فتح الله غولن، الذي يعتبر لاجئ تركي منذ العام 1999 في الولايات المتحدة.