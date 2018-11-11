ملكة بريطانيا تطلق احتفالات الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى (صور)

حضرت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا وكبار أفراد الأسرة المالكة مهرجانا، اليوم السبت، لإحياء ذكرى كل قتلى الحروب وذلك عشية ذكرى مرور 100 عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى.

وبحسب "رويترز"، صحب الملكة (92 عاما) ابنها ولي العهد الأمير تشارلز وحفيداها وليام وهاري وزوجتاهما كيت وميغان في قاعة ألبرت هول الملكية في وسط لندن في المناسبة التي نظمت لإحياء ذكرى الجنود الذين ماتوا.

Queen Elizabeth launches British commemorations 100 years after WW1 https://t.co/i3YTVgz5yC pic.twitter.com/MyiH348BKK — Reuters Top News (@Reuters) November 10, 2018

ومن المقرر أن تحضر الأسرة المالكة ورئيسة الوزراء تيريزا ماي احتفالا ينظمه الفيلق الملكي البريطاني وهو المؤسسة الخيرية للقوات المسلحة يشارك فيه كبار الممثلين والمؤلفين والمغنين وفرق الموسيقى العسكرية.

وتقام احتفالات إحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى في مختلف أنحاء العالم. ومنذ وقت مبكر من اليوم السبت شارك زعماء دول كبرى في أنشطة بهذه المناسبة في فرنسا بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيسة الوزراء البريطانية.

#new The British Royal Family have arrived for the annual Festival of Remembrance at the Royal Albert Hall. (The Duchess and Duke of Cambridge, Queen Elizabeth, The Duke and Duchess of Sussex…) #DukeandDuchessofCambridge #KateMiddleton #PrinceWilliam #PrinceHarry #MeghanMarkle pic.twitter.com/coserwrlMJ — Kate Middleton (@catherine1hrh) November 10, 2018

وصباح غد الأحد سيشارك الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في مراسم ستحضرها الملكة والأسرة المالكة وكبار أفراد المؤسستين السياسية والعسكرية في مقبرة سينوتاف. وقالت الحكومة إن هذه هي المرة الأولى التي سيضع فيها زعيم ألماني باقة من الورود في المقبرة ثم يحضر قداسا فيما قالت الحكومة إنه شكل تاريخي من أشكال المصالحة.