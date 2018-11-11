بومبيو يبحث مع نظيره الفرنسي دعم حلف "الناتو"

ناقش وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي يزور فرنسا للمشاركة في فعاليات إحياء ذكرى مئة عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى، ومنتدى باريس للسلام الذي يعقد بهذه المناسبة مع نظيره الفرنسي جان ايف لو دريان، قضايا حلف شمال الأطلسي وإيران وكوريا الشمالية وسوريا خلال اجتماع تم في باريس.

واشنطن — سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "إن التعاون بين الولايات المتحدة وفرنسا لحل قضايا الأمن العالمي، بما في ذلك تعزيز حلف شمال الأطلسي "الناتو"، تمت مناقشت بين بومبيو ولورديان، فضلا عن ذلك درس الطرفان سبل العمل المشترك بين الولايات المتحدة وفرنسا لمواجهة السلوك الإيراني، ونزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، وتشجيع التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية".

© REUTERS / POOL ملكة بريطانيا تطلق احتفالات الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى (صور)

الحرب العالمية الأولى ، التي بدأت في 28 تموز/يوليو 1914 وانتهت في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1918، جرت بين قوات الحلفاء [فرنسا، وبريطانيا، وروسيا القيصرية ودول أخرى]، وقوات المحور [الإمبراطورية الألمانية، وامبراطورية النمسا المجر، والدولة العثمانية إلى جانب دول أخرى]، وانتهت بانتصار الحلفاء.

وبمناسبة الذكرى المئة لانتهاء الحرب تنطلق، اليوم الأحد، فعاليات منتدى باريس للسلام بمشاركة أكثر من 60 من قادة ورؤساء ورؤساء الحكومات أبرزهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورؤساء المنظمات الدولية.

ويناقش المنتدى على مدى 3 أيام قضايا السلام والأمن، والبيئة، والتنمية، والمجال الرقمي والتكنولوجيات الحديثة، والاقتصاد الشامل.