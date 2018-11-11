ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين إلى أمريكا بنسبة 38 بالمئة

أظهرت بيانات دائرة الجمارك والحدود الأمريكية، أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الواصلين مع عائلاتهم إلى الولايات المتحدة عبر الحدود مع المكسيك زاد في تشرين الأول/أكتوبر بنسبة 38 بالمئة، مقارنة بشهر أيلول/سبتمبر.

© REUTERS / JONATHAN ERNST ترامب يوقع أمرا يعلق منح اللجوء للمهاجرين القادمين عبر حدود المكسيك

واشنطن — سبوتنيك . وفقا لإحصاءات دائرة الجمارك والحدود الأمريكية، مجموع ما تم احتجازه على الحدود مع المكسيك في شهر أكتوبر لهذا العام بلغ 50975 شخصا، منهم 23100 تم نقلهم إلى الحدود مع عائلاتهم.

وأشارت الدائرة إلى ان مجموع ما تم احتجازه خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2017 إلى أكتوبر 2018، بلغ 107 آلاف مهاجر مع عائلاتهم، وهذا رقم قياسي. كلهم تقريبا كانوا يعتزمون طلب اللجوء في الولايات المتحدة.

وعملا بسياسة ترامب، التي تدعو لملاحقة المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود قضائيا، جرى فصل الأطفال عن آبائهم منذ أوائل مايو/آيار. لكن ترامب توقف عن هذا الإجراء في يونيو/حزيران، بعد تعرضه لانتقادات واسعة النطاق.