ارتفاع عدد ضحايا حرائق كاليفورنيا إلى 23 قتيلا

أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن السلطات المحلية، بارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في كاليفورنيا.

ووفقا لموقع "KSBY"، فقد ارتفع عدد الضحايا إلى 23 قتيلا.

وفي وقت سابق، تم الإبلاغ عن حوالي 11 قتيلا خلال الحرائق في الأجزاء الشمالية والجنوبية من ولاية كاليفورنيا.

© AFP 2018 / Josh Edelson ترامب: الدمار في كاليفورنيا "كارثي" (فيديو)

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الدمار الذي تسببت فيه حرائق الغابات في كاليفورنيا بالـ "كارثي".

كما دعا المواطنين إلى سرعة المغادرة من الأماكن المنكوبة قبل أن تصلهم النيران وأن ينفذوا تعليمات المسؤولين وسلطات الدولة، محذرا من أن الحرائق آخذة في الانتشار بسرعة كبيرة.

وأعلن ترامب حالة الطوارئ في ولاية كاليفورنيا، والتي سوف تتيح للولاية الحصول على المساعدة الفيدرالية للتغلب على أثار الحرائق.

يذكر أن نيران الحرائق في شمال كاليفورنيا تتوسع يوم الخميس الماضي، وأسفرت عن 9 أشخاص ضحايا، وحاصرت النيران أكثر من 36 ألف هكتار وقضت على ما يقرب من 7 آلاف مبنى، لتصبح الأكثر تدميرا في تاريخ الدولة.

واعتبر حريق "تابس"، الذي حدث أيضا في شمال الولاية، الأكثر تدميرا في تاريخ كاليفورنيا، وقد نشب في أكتوبر/تشرين الأول عام 2017، حيث قضى على ما يقرب من 15 ألف هكتار ودمر أكثر من 5.5 ألف مبنى.