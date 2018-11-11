نيجيريا تعين خامس قائد في أقل من عامين لمحاربة بوكو حرام

قال الجيش في نيجيريا، يوم السبت، إن البلاد عينت خامس قائد في أقل من عامين لقيادة محاربة جماعة بوكو حرام، في خطوة تقول مصادر عسكرية إنها مرتبطة باستمرار هجمات الإسلاميين.

وقد تضر الهجمات بفرص الرئيس محمد بخاري في الانتخابات الرئاسية التي تجرى في فبراير/ شباط 2019. وتعهد بخاري خلال حملته الانتخابية في 2015 بالقضاء على التمرد، لكن الصراع يدخل عامه الـ 10 بهجمات بوكو حرام فضلا عن هجمات تنظيم "داعش" في غرب أفريقيا.

© AFP 2018 / ISSOUF SANOGO / FILE مقتل 30 جنديا نيجيريا في هجوم لجماعة "بوكو حرام" على قاعدة عسكرية

وبحسب "رويترز"، قال الجيش في بيان بالبريد الإلكتروني إن الميجر جنرال بنسون أكينرويو حل محل الميجر جنرال آبا ديكو في قيادة مكافحة بوكو حرام.

وتم نقل ديكو إلى وزارة الشؤون العسكرية المدنية لتولي منصب رئيس الشؤون العسكرية المدنية.

وقال مسؤولان عسكريان طلبا عدم نشر اسميهما إن الخطوة جاءت بسبب هجمات المتشددين في الآونة الأخيرة.

ومنذ أن تولى ديكو موقعه في يوليو/ تموز قتل عشرات من القوات النيجيرية في معارك مع المتشددين.