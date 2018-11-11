نيجيريا تعين خامس قائد في أقل من عامين لمحاربة بوكو حرام

وقد تضر الهجمات بفرص الرئيس محمد بخاري في الانتخابات الرئاسية التي تجرى في فبراير/ شباط 2019. وتعهد بخاري خلال حملته الانتخابية في 2015 بالقضاء على التمرد، لكن الصراع يدخل عامه الـ 10 بهجمات بوكو حرام فضلا عن هجمات تنظيم "داعش" في غرب أفريقيا.
وتم نقل ديكو إلى وزارة الشؤون العسكرية المدنية لتولي منصب رئيس الشؤون العسكرية المدنية.
وقال مسؤولان عسكريان طلبا عدم نشر اسميهما إن الخطوة جاءت بسبب هجمات المتشددين في الآونة الأخيرة.
ومنذ أن تولى ديكو موقعه في يوليو/ تموز قتل عشرات من القوات النيجيرية في معارك مع المتشددين.
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