خبير بالشأن الأمريكي: ترامب يضيف نقاطا جديدة لرصيد "خسائره الشعبية"

قال الدكتور أيمن عبدالشافي، الأكاديمي المصري المتخصص في الشأن الأمريكي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضيف إلى رصيد خسائره الشعبية، المزيد من النقاط، بعد رفضه زيارة قبر الجنود الأمريكيين في باريس.

وأضاف عبدالشافي، في تصريحات لـ"سبوتنيك" اليوم الأحد، أن قرار ترامب، الذي أرجعه إلى سوء الطقس، الذي يمنعه من زيارة قبر الجنود الأمريكيين، لا يجعله عرضة لانتقاد الأمريكيين فحسب، بل والعسكريين منهم أيضا، خاصة أنه جاء في توقيت حرج للغاية.

© Sputnik . Sergey Guneev ترامب يحتفظ بخيار العقوبات ضد "التيار الشمالي"

وتابع "قلنا مرارا أن الرئيس الأمريكي لا يتعلم من أخطائه أبدا، وهو كان منذ أيام قليلة في معركة حامية الوطيس من أجل إثبات أنه ما زال يتمتع بالشعبية في وسط الأمريكيين، ولكن تصرفات صغيرة مثل هذه الأخيرة، يمكن أن تضعه في موقف لا يحسد عليه، وهو ما سيعجز معه عن الدفاع عن نفسه".

وأوضح الخبير في الشأن الأمريكي، أن ترامب يدرك جيدا أنه تحت المجهر، وأن وسائل الإعلام الأمريكية التي أعلن عليها الحرب منذ بدأ عهده في الإدارة الأمريكية، لن تفوت الفرصة لتكشف للشعب الأمريكي مساوئه كرئيس، خاصة بعد إهانته المتعمدة لمراسل "سي إن إن" على الهواء أمام العالم كله، واتهامه لشبكته بالكذب والتضليل.

وشدد على أن نهاية ترامب سطرها بنفسه عندما وضع نفسه في مواجهة مباشرة مع الإعلام الأمريكي، لأنه لن يجد من يدافع عنه، وكذلك لن يجد من يسمعه وقت الأزمة، لاسيما مع وجود حملة قوية سواء من الديمقراطيين أو من خصومه السابقين، تهدف إلى محاسبته في الكونغرس، وتعطيل مشاريعه التشريعية للأعوام المقبلة.

وانهالت على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انتقادات جديدة بسبب قراره الأخير برفض زيارة مقبرة عسكرية في ضواحي باريس للجنود الأمريكيين الذين سقطوا خلال الحرب العالمية الأولى بسبب رداءة الطقس.

وذكرت صحيفة "واشتطن بوست" الأمريكية، يوم أمس السبت، أن الرئيس الأمريكي الذي قدم إلى باريس للمشاركة في فعاليات إحياء ذكرى مئة عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى ومنتدى باريس للسلام، رفض زيارة مقبرة عسكرية أمريكية دفن فيها المئات من الجنود الأمريكيين في ضواحي باريس.

وأشارت الصحيفة أن البيت الأبيض أوضح قرار ترامب سبب عزوفه عن زيارة المقبرة العسكرية الأمريكية مع زوجته بسبب سوء الأحوال الجوية في باريس.

هذا التصريح لن ينقذ ترامب من الانتقادات في واشنطن حيث علق دايفيد فرام مساعد الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش على قرار ترامب قائلا " ببساطة هذا أمر غير أخلاقي من رئيس دولتنا الذي لا يريد إلقاء التحية على جنود أمريكيين سقطوا هناك، وبدل ذلك جلس في الفندق يشاهد التلفاز".