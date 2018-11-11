مسؤول بالبيت الأبيض: ترامب وأردوغان ناقشا الرد على قتل الصحفي جمال خاشقجي

قال مسؤول بالبيت الأبيض، اليوم الأحد 11 نوفمبر / تشرين الثاني، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى مناقشات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان بشأن الرد على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الشهر الماضي في إسطنبول.

وبحسب رويترز، أضاف المسؤول أن المناقشات جرت خلال عشاء أمس السبت مع رؤساء الدول المجتمعين في باريس لإحياء الذكرى المئة لمعاهدة إنهاء الحرب العالمية الأولى.

وجلس ترامب خلال العشاء قرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، كما انتشرت صور له يتبادل الحديث رفقة الرئيس التركي أردوغان، بحسب وكالة الأناضول.

واختفى الصحفي خاشقجي (59 عاما) يوم 2 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عقب دخوله إلى مقر قنصلية بلاده في إسطنبول.

وبعد صمت دام 18 يوما، أقرت الرياض بمقتله داخل قنصليتها إثر ما قالت إنه "شجار مع بعض المتواجدين داخل القنصلية"، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، بينما لم تكشف حتى الآن عن مكان الجثة.