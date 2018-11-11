مصدر يكشف ما سيناقشه بوتين وترامب في باريس

أفاد مصدر مطلع في الوفد الروسي لوكالة "سبوتنيك"، أنه من المتوقع أن يناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوضع حول معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى خلال لقائهما في باريس

وقال المصدر لـ"سبوتنيك": نتوقع من القادة لمناقشة هذه المسألة.

وسيلتقي الزعماء لأول مرة بعد إعلان ترامب عن انسحابه المحتمل من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

وأشار المصدر، إلى أن الجانب الروسي لن يقوم بإثارة موضوع العقوبات الأمريكية.

يذكر أن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، كان قد أعلن، سابقا، أن لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، سيعقد في باريس يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، وسيكون قصيرا، على الأرجح.