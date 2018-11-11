مصافحة بين ترامب وبوتين أمام قوس النصر في باريس (صور)

ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إلى باريس مباشرة من المطار، في حين وصل حوالي 70 رئيس دولة وحكومة و شخصيات ومنظمات دولية إلى النصب التذكاري من مقر إقامة الرئيس الفرنسي بقصر الإليزيه.
وبعد وصول الرئيس الروسي، انتقل إلى الصف الأول على المنصة عند سفح قوس النصر وصافح كل من إيمانويل ماكرون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته، بالإضافة إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
ويزور رؤساء وقادة العالم فرنسا للمشاركة في فعاليات إحياء ذكرى مئة عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى، ومنتدى باريس للسلام الذي سيناقش على مدى 3 أيام قضايا السلام والأمن، والبيئة، والتنمية، والمجال الرقمي والتكنولوجيات الحديثة، والاقتصاد الشامل.
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