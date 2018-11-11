السفارة الروسية ترفض التعليق على تقارير عن "جاسوس" ثان في النمسا

رفضت السفارة الروسية في النمسا التعليق على تقارير وسائل الاعلام المحلية بدعوى أن عضوا في خدمة مكافحة التجسس النمساوية يشتبه في التجسس لصالح روسيا، التي جاءت بعد أيام قليلة من اعتراف عقيد متقاعد نمساوي بالتجسس لصالح روسيا أيضا.

وذكرت صحيفة "كرونين تسايتونج"، اليوم الأحد، أن عضوا في خدمة مكافحة التجسس النمساوية، مكتب حماية الدستور ومكافحة الإرهاب، يشتبه في إفشاء أسرار الدولة لصالح روسيا، ووفقاً للقانون النمساوي، تنص هذه الجريمة على السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.

ووفقا للصحيفة، أجرى أعضاء النيابة العامة النمساوية تحقيقا في ضابط المخابرات لمدة عام.

وقال المتحدث باسم السفارة الروسية بولات حيدروف لـ"سبوتنيك"، "لا تعليق".

هذا وسبق لصحيفة "كرونين تسايتونجغ" النمساوية أن أعلنت، أنه تم احتجاز عقيد سابق في القوات المسلحة النمساوية للاشتباه في قيامه بأنشطة استخبارية لمدة 20 عاما، لصالح روسيا، ووفقا للصحيفة، من المفترض أن العقيد كان يجمع معلومات حول سلاح الجو النمساوي وأنظمة المدفعية وأزمة الهجرة، بالإضافة إلى معلومات مفصلة عن العديد من العسكريين النمساويين رفيعي المستوى.