ترامب يرفض زيارة مقبرة للجنود الأمريكيين... وحفيد تشرشل يرد

ونشر سواميس على حسابه الشخصي في موقع "تويتر" منشورا قال فيه "لقد ماتوا وهم ينظرون للعدو وجها لوجه، ولم يتمكن هذا المثير للشفقة ترامب من تحدي الطقس والتعبير عن احترامه للتضحيات".

They died with their face to the foe and that pathetic inadequate @realDonaldTrump couldn’t even defy the weather to pay his respects to The Fallen #hesnotfittorepresenthisgreatcountry — Nicholas Soames (@NSoames) November 10, 2018

وتحتفل العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأحد، بإحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى والتي تعرف بـ"الذكرى المئوية للهدنة" نسبة للهدنة التي تم التوقيع عليها بين ألمانيا والحلفاء في الحادي عشر من نوفمبر/تشرين الثاني عام 1918 في بلدة كوبيانيي الفرنسية.

وبحسب بيان للرئاسة الفرنسية سيحضر الاحتفال أكثر من 80 رئيس دولة وحكومة من حول العالم منهم: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمستشارة الألمانية ميركل والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.