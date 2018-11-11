بالكبة جئناكم... لاجئة سورية تبهر الألمان بمطعم دمشقي (فيديو)

حققت اللاجئة السورية في ألمانيا ملكة جزماتي حلمها بافتتاح مطعم للمؤكلات الشعبية السورية في مدينة برلين، وأبهرت الألمان اللذين توافدوا إلى المطعم لتذوق أطيب الأطباق الدمشقية.

وعبرت جزماتي التي جاءت إلى ألمانيا عام 2015 بعد معاملة لم الشمل مع زوجها، عن فرحتها الكبيرة قائلة "لم تسعفني مصطلحاتي من اللغة العربية للتعبير عن فرحتي".

وقدمت السيدة السورية طبق الكبة للحضور الذين أبدوا إعجابهم بطعم هذا النوع من الطبخ السوري، حيث أكدت جزماتي أن إسم المطعم سوري وبالتالي فإن الألماني سيعرف أن هذا الطعام الذي يتناوله في المطعم هو طعام سوري.

وأشارت إلى أنها تريد "تغيير فكر المجتمع المضيف إلى أن السوريين لا يشتهرون فقط بالفلافل والحمص إنما الكثير من الأطباق اللذيذة، وأبدى عدد من الحضور الألمان إعجابهم الشديد بطعم الكبة التي تناولوها.