تركيا تعلن مقتل 14 مقاتلا كرديا شمالي العراق بغارات جوية

أعلن الجيش التركي اليوم الأحد تحييد 14 عنصرا من حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة كيانا إرهابيا، إثر غارات جوية على عدة مناطق شمال العراق.

وبحسب وكالة "الأناضول" فقد أكد بيان، لهيئة الأركان اليوم الأحد، "تحييد 23 مسلحا من حزب العمال الكردستاني في ضربات جوية استهدفت مناطقهم أمس السبت".

© Sputnik . Hikmet Durgun تركيا تعلن تحييد 56 مسلحا كرديا ومقتل 4 جنود أتراك خلال أسبوع

وأضاف البيان أن "المسلحين الذين تم تحييدهم كانوا يخططون لشن هجمات على القواعد العسكرية التركية على الحدود".

كما استهدفت المقاتلات مستودعات ذخيرة ومخابئ ومواقع أسلحة.

وذكرت الوكالة أن هذه العمليات تأتي ردا "هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش".

وكان الجيش التركي أعلن في 31 أكتوبر/تشرين الأول عن تحييد 23 عنصرا من حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة كيانا إرهابيا، إثر غارات جوية على عدة مناطق شمال العراق.