نتنياهو يقطع زيارته لباريس على خلفية الأحداث الأمنية في قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، أوفير غندلمان، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قام بقطع زيارته إلى باريس على خلفية الأحداث الأمنية التي وقعت في جنوب البلاد.

موسكو — سبوتنيك. وكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "على خلفية الأحداث الأمنية التي وقعت في جنوب البلاد قرر رئيس الوزراء نتنياهو تقصير زيارته إلى باريس والعودة إلى إسرائيل هذه الليلة".

على خلفية الأحداث الأمنية التي وقعت في جنوب البلاد قرر رئيس الوزراء نتنياهو تقصير زيارته إلى باريس والعودة إلى إسرائيل هذه الليلة. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 11, 2018

​كان شهود عيان قالوا في وقت سابق مساء أمس إن المقاومة الفلسطينية أطلقت رشقات صاروخية من قطاع غزة صوب البلدات الإسرائيلية في غلاف غزة.

بحسب شهود العيان فإن صافرات الإنذار انطلقت في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة.

وحسب رويترز، قال مسؤولون فلسطينيون إن قوات الأمن الإسرائيلية قتلت ستة فلسطينيين من بينهم قياديان في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة اليوم الأحد.

وقال مسؤول في حماس إن مجموعة من مسلحي الحركة تعرضت لإطلاق نار من سيارة مارة تابعة لقوات الأمن الإسرائيلية مضيفا أن أعضاء الحركة طاردوا تلك السيارة.