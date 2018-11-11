نتنياهو يقطع زيارته لباريس على خلفية الأحداث الأمنية في قطاع غزة

موسكو — سبوتنيك. وكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "على خلفية الأحداث الأمنية التي وقعت في جنوب البلاد قرر رئيس الوزراء نتنياهو تقصير زيارته إلى باريس والعودة إلى إسرائيل هذه الليلة".
على خلفية الأحداث الأمنية التي وقعت في جنوب البلاد قرر رئيس الوزراء نتنياهو تقصير زيارته إلى باريس والعودة إلى إسرائيل هذه الليلة.— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 11, 2018
كان شهود عيان قالوا في وقت سابق مساء أمس إن المقاومة الفلسطينية أطلقت رشقات صاروخية من قطاع غزة صوب البلدات الإسرائيلية في غلاف غزة.
بحسب شهود العيان فإن صافرات الإنذار انطلقت في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة.
وحسب رويترز، قال مسؤولون فلسطينيون إن قوات الأمن الإسرائيلية قتلت ستة فلسطينيين من بينهم قياديان في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة اليوم الأحد.
وقال مسؤول في حماس إن مجموعة من مسلحي الحركة تعرضت لإطلاق نار من سيارة مارة تابعة لقوات الأمن الإسرائيلية مضيفا أن أعضاء الحركة طاردوا تلك السيارة.
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