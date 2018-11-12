بوريس جونسون: الحكومة البريطانية على وشك الاستسلام أمام "بريكست"

أعلن وزير خارجية بريطانيا السابق، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، أن الحكومة البريطانية على وشك الاستسلام في مباحثات "بريكست".

موسكو- سبوتنيك. وكتب جونسون في طبعة "تليغراف": "أنا حقا لا أصدق ذلك، ولكن يبدو أن هذه الحكومة على وشك الاستسلام تماما. مع مرور كل يوم، يبدو لي أننا نصبح أكثر جبنا. لقد وافقنا بالفعل على منح 40 مليار جنيه مقابل لا شيء، وبالطبع لن نحصل على صفقة تجارية في المقابل".

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وأضاف الوزير السابق أن المملكة المتحدة وافقت على أن تصبح "مكانا خاليا" لبروكسل" من خلال توقيعها، ليس فقط على مجموعة من قواعد الاتحاد الأوروبي ، ولكن أيضا على اللوائح المستقبلية، على الرغم من عدم احقية المملكة المتحدة في التصويت على هذا التشريع.

وتابع جونسون: "كنا عديمي الجدوى في استعداداتنا للخروج من الاتحاد الأوروبي وفقا لشروط منظمة التجارة العالمية، وكنا خائفين بشكل غير طبيعي من العواقب. لذلك نعلن الآن أننا سنبقى في ما يسمى بالاتحاد الجمركي".

يذكر أن المملكة المتحدة قد اتخذت قرارا بمغادرة الاتحاد الأوروبي حسب استفتاء قامت به في 23 حزيران/يونيو 2016. وبدأت بعده رسميا مفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي عبر تفعيلها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة والتي تنظم إجراءات الخروج. وتزامنا مع الذكرى الثانية لاستفتاء خروج لندن، قام آلاف المتظاهرين بالخروج لإعادة التصويت، وهو الأمر الذي رفضته حكومة بريطانيا.