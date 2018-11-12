الصين تكشف عن صواريخ المقاتلة "جيه -20" لأول مرة

ونقلت "رويترز" عن صحيفة "غلوبال تايمز"، أن الصين عرضت لأول مرة صواريخ مقاتلاتها الشبح المتقدمة "جيه-20" في أكبر معرض جوي، والذي خلاله فتحت مقاتلتان "جيه —20" أبواب حجرة الصواريخ لتكشف أن كل طائرة مزودة بأربعة صواريخ داخل جسم الطائرة وبصاروخين على الجانبين.
ونقلت الصحيفة عن الخبير العسكري الصيني سونغ تشونغ بينغ، قوله إن الصواريخ الأربعة في جسم مقاتلات جيه-20 هي صواريخ جو-جو بعيدة المدى، وإن الصاروخين على جانبي الطائرة من الصواريخ القصيرة المدى الخاصة بالقتال الجوي.
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