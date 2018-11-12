مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 في حصيلة أولية للهجوم الانتحاري وسط كابول

وسبق لمتحدث الداخلية أن صرح لوكالة "سبوتنيك" أن انتحاريا فجر نفسه بالقرب من حاجز أمني أمام مدرسة بالعاصمة الأفغانية، مما أدى لسقوط عدد غير معروف من الضحايا.

ويأتي الانفجار بعد أن قُتل عدد كبير من قوات الأمن الأفغانية في قتال شرس مع متشددين من طالبان في إقليمين أفغانيين.

#Kabul- Footage of the explosion occurred in the center of Kabul city. #Afghanistan pic.twitter.com/xsn2lEclic — Ariana News (@ArianaNews_) November 12, 2018

ووقع الانفجار أثناء تجمع المئات اليوم للمطالبة بتعزيزات أمنية في المنطقة بعد انعدام الأمن وتهديدات طالبان المستمرة في مقاطعتي غزني وأوروزجان المضطربتين.