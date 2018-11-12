وزير الداخلية التركي: أمريكا تسخر منا بإدراج 3 قياديين من "حزب العمال" على قائمة الإرهاب

اتهم وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم الاثنين، بالنفاق في التعامل مع الملف الكردي، وذلك بعد أيام من وضع الولايات المتحدة لثلاثة من قياديي حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقره إرهابيا، على قوائم الإرهاب.

أنطاكيا — سبوتنيك. وقال وزير الداخلية التركي، في كلمة له بجامعة كوجاتبه في أفيون بمناسبة بدء العام الدراسي، نقلتها وكالة الأناضول: "أمريكا تسخر منا من خلال إدراج 3 قياديين من حزب العمال الكردستاني على قائمة الإرهاب ورفع العقوبات عن وزيري العدل والداخلية التركيين، حيث تريد أن تقول لنا لا فرق بين وزرائكم والإرهابيين".

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وتابع: "شريكتنا الاستراتيجية أميركا تحسب حسابا للحصول على 25% من النفط السوري والعراقي ومنح حزب العمال الكردستاني 75%، بينما تدرج 3 إرهابيين على قائمة الإرهاب، وهذا يعتبر نفاق‎".

في سياق متصل، أعلن الجيش التركي، أمس الأحد، تحييد 14 عنصرا من حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة كيانا إرهابيا، إثر غارات جوية على عدة مناطق شمال العراق.