الملك المغربي ينام خلال كلمة ماكرون في الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى (فيديو)

تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطعا مصورا، يظهر فيه ملك المغرب محمد السادس وهو نائم أثناء إلقاء الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لكلمته خلال إحياء الذكرى السنوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى.

مقطع الفيديو يظهر العاهل المغربي وقد غطّ في نوم خلال إلقاء الرئيس الفرنسي لكلمته.

ويظهر في الفيديو جلوس ولي العهد المغربي الأمير الحسن، إلى جانب أبيه ومن الطرف الآخر زوجة الرئيس الأمريكي، ميلانيا ترامب وبجانبها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما يظهر مقطع الفيديو وجه الرئيس الأمريكي في الوقت الذي رمقه بنظرة فيها شيء من الاستغراب.

King of Morocco bored on Remembrance Day speech. Trump is not happy. pic.twitter.com/yIR6Be5leG — Zain (@DoesntAgree) ١٢ نوفمبر ٢٠١٨

وتجدر الإشارة إلى أن 72 رئيسا كانوا قد التقوا في باريس لإحياء الذكرى السنوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى، التي أودت بحياة 10 ملايين جندي و7 ملايين مدني.