ترامب: أخبرت قادة العالم في باريس أنني أرفض استمرار ظلم الولايات المتحدة عسكريا وتجاريا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين 12 نوفمبر/تشرين الثاني، إنه أخبر قادة العالم في باريس خلال حضوره إحياء ذكرى مئوية انتهاء الحرب العالمية الأولى، أنه يرفض استمرار ظلم الولايات المتحدة عسكريا وتجاريا.

وتابع في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "نحن ندفع مئات المليارات لحمايتهم (أوروبا) عسكريا، ونخسرها تجاريا".

© AP Photo / Ludovic Marin ابتسامة ترامب الحارة وإبهام بوتين... كيف كان اجتماع القادة في باريس

ومضى "قلت لقادة العالم أيضا في باريس إنه على الدول الغنية أن تدفع لنا مقابل حمايتها عسكريا، وعلى التجارة مع تلك الدول أن تكون حرة وعادلة".

وقال ترامب إنه أعرب لقادة العالم، خلال لقاءهم في باريس، عن رفض الولايات المتحدة معاملتها بغير إنصاف عسكريا وتجاريا من جانب تلك الدول، مجددا الدعوة لاتفاقات تجارية عادلة مع بلاده والحصول على مقابل للدعم العسكري الذي تقدمه لتلك الدول.

وكتب ترامب في التغريدة "عدت من فرنسا للتو، حيث حققت الكثير خلال لقاءاتي مع قادة العالم"، مضيفا "يجب معاملة الولايات المتحدة بشكل منصف عسكريا وتجاريا".

وأوضح الرئيس الأمريكي، "ندفع لأجل قطاعات كبيرة من الحماية العسكرية للدول الأخرى، ندفع مئات المليارات من الدولارات ثم نخسرها أمام ذات الدول تجاريا. لقد أخبرتهم أن ذلك الوضع لا يمكن أن يستمر".

Just returned from France where much was accomplished in my meetings with World Leaders. Never easy bringing up the fact that the U.S. must be treated fairly, which it hasn’t, on both Military and Trade. We pay for LARGE portions of other countries military protection,…….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 12, 2018

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وأضاف ترامب، "لقد حان الوقت أن تدفع الدول الثرية للولايات المتحدة مقابل الحماية العسكرية العظيمة التي تقدمها، وإلا فليحموا أنفسهم. وينبغي للتجارة أن تكون حرة وعادلة".