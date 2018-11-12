حركة "جمهورية دونيتسك" تتصدر الانتخابات البرلمانية في دونيتسك

أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في جمهورية دونيتسك الشعبية أولغا بوزدنياكوفا، أن حركة "جمهورية دونيتسك"، التي يتزعمها رئيس الجمهورية بالوكالة دينيس بوشيلين، فازت في الانتخابات البرلمانية بـ72.5 بالمئة من الأصوات، وذلك بعد الفرز الكامل للأوراق الاقتراع.

دونيتسك — سبوتنيك . وقالت بوزدنياكوفا للصحفيين، اليوم الاثنين 12 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري: "أصوات ناخبي الحركات الاجتماعية التي سجلت مرشحين لنواب مجلس الشعب في جمهورية دونيتسك الشعبية في قوائم الجمهورية، تتوزع كالتالي: الحركة الاجتماعية "جمهورية دونيتسك" — 72.5 بالمئة، الحركة الاجتماعية "دونباس الحر" — 26 بالمئة".

وجرت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، المعلنتين من طرف واحد، يوم أمس 11 نوفمبر، ومن جانبها أعلنت كييف، في وقت سابق، بأنها لن تعترف بهذه الانتخابات.

وأدانت الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق، الانتخابات في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، المعلنتين من طرف واحد. كما أصدرت دول أوروبية أخرى بيانا أعلنت فيه عدم اعترافها بهذه الانتخابات، داعية روسيا لإيقافها.

وبدوره أعلن الكرملين، في وقت سابق، أن الانتخابات في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، المعلنتين من طرف واحد، لا تتعارض مع اتفاقيات مينسك لتسوية الأوضاع في جنوب شرق أوكرانيا.