صحيفة أمريكية تتوقع نهاية الصداقة بين ماكرون وترامب

وضعت زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى باريس، حدا لعلاقة "برومانس" مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حسبما أفادت صحيفة أمريكية.

© Sputnik . Alexey Agaryshev وزير فرنسي: انتقاد ترامب لبناء جيش أوروبي يمثل دافعا لبناء هذا الجيش

ذكرت صحيفة " واشنطن بوست " الأمريكية أن زيارة ترامب إلى العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأحد، احتفالا بالذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى بمشاركة عشرات من رؤساء الدول والحكومات، أظهرت فجوة كبيرة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وكان ترامب، قبيل زيارته إلى باريس، قد انتقد تصريحات ماكرون حول الحاجة إلى إنشاء جيش أوروبي، وإدراج الولايات المتحدة إلى جانب روسيا والصين كتهديد للأمن القومي.

كما أشارت الصحيفة الانتقادات التي واجهها ترامب من قبل المراقبين والمعلقين في الولايات المتحدة بسبب إلغائه رحلته المقررة إلى المقبرة الأمريكية بسبب سوء الأحوال الجوية: "ينبغي ألا يمنع الطقس الرئيس من القيام بواجبه".

وسار الرئيس الأمريكي بمعزل عن قادة العالم خلال مسيرة باتجاه "قوس النصر" في طريق الشانزلزيه وسط العاصمة الفرنسية باريس.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 11 ноября 2018 г.

من جانبه لفت إيمانويل ماكرون في مقابلة أجراها مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إلى وجود اختلاف كبير مع الرئيس الأمريكي وهو إنه "لا يعتبر نفسه قوميا".