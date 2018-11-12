صحيفة أمريكية تتوقع نهاية الصداقة بين ماكرون وترامب

وكان ترامب، قبيل زيارته إلى باريس، قد انتقد تصريحات ماكرون حول الحاجة إلى إنشاء جيش أوروبي، وإدراج الولايات المتحدة إلى جانب روسيا والصين كتهديد للأمن القومي.
كما أشارت الصحيفة الانتقادات التي واجهها ترامب من قبل المراقبين والمعلقين في الولايات المتحدة بسبب إلغائه رحلته المقررة إلى المقبرة الأمريكية بسبب سوء الأحوال الجوية: "ينبغي ألا يمنع الطقس الرئيس من القيام بواجبه".
وسار الرئيس الأمريكي بمعزل عن قادة العالم خلال مسيرة باتجاه "قوس النصر" في طريق الشانزلزيه وسط العاصمة الفرنسية باريس.
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 11 ноября 2018 г.
من جانبه لفت إيمانويل ماكرون في مقابلة أجراها مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إلى وجود اختلاف كبير مع الرئيس الأمريكي وهو إنه "لا يعتبر نفسه قوميا".
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