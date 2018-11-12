الشرطة البريطانية تغلق طريقا في فوكسول بسبب سيارة

أغلقت الشرطة البريطانية، اليوم الاثنين، طريقا رئيسيا في منطقة فوكسول وسط لندن، وذلك لفحص سيارة مهجورة.

نقلت "رويترز" أن أفرادا من الشرطة يفحصون سيارة مثيرة للريبة على الضفة الجنوبية لنهر التيمز، يأتي ذلك في ظل فرض بريطانيا ثاني أعلى مستوى تأهب بعد هجمات تعرضت لها عام 2017.

وكان موكب رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، قد تعرض لحادث سير في بلجيكا، ما أسفر عن إصابة شرطيين، وكان تشارلز ميشيل، رئيس وزراء بلجيكا، أيضا في نفس الموكب الذي تعرض للحادث.

وذكرت صحيفة "إكسبرس" البريطانية أن الحادث وقع على الطريق السريع، بينما كانت ماي وميشيل في طريقهما إلى مقبرة سان سيمفوريان في مونس.